آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 6:10 مساءً
مياه لبنان الشمالي
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي قطع المياه عن بلدات قضاء البترون.
وأوضحت في بيان إلى المشتركين المستفيدين من مياه محطة التنقية في كفرحلدا أنها “وبسبب إرتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط مساء الأربعاء 16/12/2020 إضطرت إلى قطع المياه عن بلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا،اجدبرا، بجدرفل، كفيفان، جران، غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار،نحلا، زان، كفرحتنا، كفرحتنا، كفرشليمان، الفتيات، أصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا على أن يتم إعادة توزيع المياه فور انخفاض درجة العكارة في المياه”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “مياه لبنان الشمالي” تعلن قطع المياه عن بلدات بترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.