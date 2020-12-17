لبنان | لصّ مكنات الإنترنت بيد مفرزة استقصاء الجنوب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

على خلفية العديد من الشكاوى مؤخراً حول حصول عدّة عمليات سرقة طالت ماكينات انترنت مثبّتة على أسطح المباني في محيط مدينتي صيدا والنبطية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه “على الأثر كثفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها لتوقيف الفاعلين.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه المفرزة الى معرفة هوية أحد السارقين وتوقيفه في محلة الكورنيش البحري – صيدا، ويدعى م. ح. (مواليد عام 1991، لبناني) الذي ضبط بحوزته أدوات تستخدم في عمليات السرقة، وماكينتي انترنت.

وباستماعه من قبل مخفر حارة صيدا، اعترف بقيامه بعمليتين في بلدتي حارة صيدا والقرية اسفرتا عن سرقة /7/ ماكينات.

كما اوقفت هذه المفرزة في بلدة حبوش – النبطية، شخص آخر للاشتباه بقيامه بعمليات سرقة مماثلة، ويدعى ب. ب. (مواليد عام 1979، سوري).

وباستماعه من قبل مخفر النبطية، اعترف بتواصله مع عدد من الاشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع وشراء ماكينات انترنت مستعملة.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.