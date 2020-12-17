لبنان | الراعي اطلع من ابي نصر على توقيع المراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان – جبيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

استقبل البطريرك الراعي رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر الذي اطلعه على أجواء زيارته لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي موفدا من البطريرك الماروني، للاستفسار عما آلت إليه المراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان – جبيل، بحيث أكد “فهمي أن المراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان – جبيل وقعت وأخذت طريقها إلى رئاسة الوزراء، كما قال أبي نصر.

وأطلع أبي نصر البطريرك على أجواء تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالإجماع في 7/5/ 2003، والقاضي بنزع الجنسية اللبنانية من الذين حصلوا عليها من دون وجه حق، أو اكتسبوها من طريق الغش والتزوير أو مخالفة بصورة فادحة للقانون وللدستور.

كما التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية عباس خامه يار.

واطلع المستشار الثقافي الايراني الراعي على الظروف الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا في المجتمع الايراني وخصوصا في ظل العقوبات الأميركية.

وجدد الدعوة له لزيارة إيران والاطلاع على وضع المسيحيين فيها وزيارة الكنائس، إنما في ظروف صحية أفضل بعد انحسار جائحة كورونا.