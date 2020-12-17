لبنان | وزير الصحة يفتتح قسم كورونا بمستشفى شاهين في طرابلس

افتتاح قسم كورونا بمستشفى شاهين في طرابلس
افتتح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام للوزارة فادي سنان ومدير مكتبه حسن عمار، قسم كورونا في مستشفى شاهين.
وقال مدير مكتب وزير الصحة انه يجري “العمل على زيادة عدد اسرة العناية الفائقة في لبنان الأمر الذي يتحقق على مراحل بالتعاون مع نقابة أصحاب المستشفيات، وقد بلغ العدد اخيرا ستمئة سرير عناية فائقة في كل لبنان”، مشيدا بـ”عمل مستشفى شاهين وجهود إدارته”.
وخلال الحفل، احتشد عدد من المحتجين عند مداخل المستشفى، مطالبين بالمستشفى الميداني، وقد توجه سنان إليهم مستمعا ورد على أسئلتهم، مشيرا إلى “العمل بالتنسيق مع فاعليات المدينة لاستكمال إجراءات إقامة المستشفى وتوفير البنى التحتية له”، مشددا على أن “المستشفى الميداني لن يقام إلا في طرابلس”.
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