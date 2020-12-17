لبنان | “حزب الله” يدّعي على اللواء ريفي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 45 دقيقة اللواء أشرف ريفي تقدّم تجمّع محامي حزب الله بشكوى إلى قاضي التحقيق بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا ضدّ الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، “بجرم التحريض والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم الأهلي وإضعاف الشعور القومي وتأليب الفئات على بعضها”، وذلك على خلفية تحميل اللواء ريفي للحزب المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

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