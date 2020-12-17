لبنان | توضيح لأمن الدولة بشأن حضور اللواء صليبا إلى جلسة الاستماع إليه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 59 دقيقة

تداول بعض المواقع الإخبارية خبرا نقلا عن بعض الصحف حول نية المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عدم حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستماعه.

وفي السياق، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أن اللواء طوني صليبا قد حضر إلى قصر عدل بيروت في الوقت المحدد.

وكررت تمنيها عدم نشر أو تداول اية اخبار بدون التأكد من صحتها والذي من شأنه تضليل التحقيق.