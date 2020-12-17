- 1/2
- 2/2
امن الدولة
تداول بعض المواقع الإخبارية خبرا نقلا عن بعض الصحف حول نية المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا عدم حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم لاستماعه.
وفي السياق، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أن اللواء طوني صليبا قد حضر إلى قصر عدل بيروت في الوقت المحدد.
وكررت تمنيها عدم نشر أو تداول اية اخبار بدون التأكد من صحتها والذي من شأنه تضليل التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توضيح لأمن الدولة بشأن حضور اللواء صليبا إلى جلسة الاستماع إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.