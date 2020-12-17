لبنان | الجيش: توقيف قاتل وضبط معمل كبتاغون خلال مداهمات في بريتال

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توقيف
ضبطت قيادة الجيش معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون وكمية منها إضافة إلى أسلحة حربية مختلفة.
كما واشتبكت مع عدد من المطلوبين ولم تسجل أي إصابات في صفوف العسكريين..
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 16/12/2020، دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش عددا من المنازل في بلدة بريتال – البقاع.
وعلى الأثر اشتبكت الدورية المذكورة مع عدد من المطلوبين ولم تسجل أي إصابات في صفوف العسكريين.
كما ضبطت معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون وكمية منها إضافة إلى أسلحة حربية مختلفة. وقد قام المدعو (ح.ط) قاتل المواطن (ق.د) في بلدة علي النهري والصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف، بتسليم نفسه لعناصر الدورية.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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