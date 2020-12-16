لبنان | رئيس بلدية بشمزين: سبب فيضان المياه وجود قساطل الصرف الصحي في الوديان

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بلدية بشمزين
حذرت بلدية بشمزين في بيان، “أهالي البلدة والجوار من سلوك طرق البلدة العامة والداخلية، حيث شكلت الأمطار سيولا وفيضانات غزيرة تسببت بها العاصفة التي تضرب لبنان”.
وأكد رئيس البلدية فوزي كلش أن “البلدية تعمل على إصلاح وضع الطرق وسحب المياه لتصبح سالكة أمام المواطنين. كما تقوم عناصر البلدية بمساعدة السيارات العالقة في الطرق”.
ولفت إلى أن” سبب فيضان المياه على الطرق في بشمزين هو وجود قساطل الصرف الصحي في الوديان، الأمر الذي أدى إلى ضيق المجرى لتصريف المياه”، متمنيا من الجميع “التعاون والتزام ما صدر عن البلدية لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن”.
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