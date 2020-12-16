لبنان | هل سيشهد لبنان أمطاراً غزيرة وفيضانات وسيولاً في الساعات المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2020 8:44 مساءً

“لا يزال لبنان تحت تأثير منخفض جوي بدأ منذ يوم الاثنين وسيستمر الى ظهر الغد، حيث ستبدأ الامطار بالانحسار” بحسب ما اكده عباس عبيد (رئيس دائرة في مصلحة الارصاد الجوية) مشيرا الى ان “سرعة الهواء انخفضت عما كانت عليه في الامس الا اننا سنبقى نشهد الصواعق والبرق والرعد وبالنسبة لغزارة الامطار لا تزال على حالها”.

واكد عبيد لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف ان “درجات الحرارة ستبقى منخفضة في الايام القادمة لاسيما صباحاً، ففي المناطق الساحلية ستصل الى الـ10 درجات صباحاً، وفي المناطق الداخلية بين الـ6 الى 7 درجات اما في المناطق الجبلية فستصل الى 6 درجات، وابتداءا من يوم الجمعة سيشهد لبنان طقساً مستقراً”.

وعن تشكل عين اعصار متوسطي بقرب الساحل الشمالي للبنان كما يتم تداوله علق عبيد “عندما نتحدث عن منخفض جوي يعني كتل هوائية باردة عندما تسير فوق البحر تتعمق وتشتد، ولم نتحدث عن اعصار انما الامطار التي هطلت شهدنا كميتها في السابق، اذ ليست المرة الاولى التي نشهد فيها امطارا غزيرة وتشكل للسيول وحبات البرد” واكد عبيد ان “منطقة البحر المتوسط ليست منطقة للاعاصير كما يشاع حيث لم نشهد الى الان اعصارا كالاعاصير التي تضرب الولايات المتحدة.”

وعن كيفية تفسيره للتساقط المتكرر لحبات البرد وتحولها لثلوج في بيروت اي في المناطق الساحلية اجاب” كنا في فترة انتقالية لدرجات الحرارة، حيث كانت درجات الحرارة على الساحل بين 26 و 28 درجة اذ كلما كانت الحرارة مرتفعة تتشكل حبات البرد بشكل اكبر خاصة عندما يكون الهواء باردا في الطبقات العليا للجو وهذا الذي حصل”.

وفيما ان كنا نشهد سنة مطرية؟ اجاب ” السنة الماضية تراكم 280 ملم من الامطار هذه السنة تراكم 265 ملم مع العلم ان السنة المطرية تبدأ من اول ايلول وتنتهي بآخر حزيران، وقد امطرت اليوم في بيروت بحدود 37 ملم والمعدل حتى اليوم 259 ملم اي فوق المعدل، اما زحلة فوصل المعدل السنة الماضية الى 145 ملم اما هذه السنة فوصل الى 165ملم”.

ولمحبي الثلج قال “لا معطيات حتى الان عن تساقط كثيف للثلوج وما يمكننا قوله اننا شهدنا تساقط للثلوج”، محذرا من “تكون الجليد على المرتفعات في الايام القادمة على علو يتراوح بيم 1800 الى 2000 متر”.

وعما ان كان هناك داع للهلع اجاب “امر طبيعي عندما يكون هنالك هواء اخذ الحذر من اللوحات الاعلانية والاشجار وعند هطول الامطار بشكل غزير يجب اخذ الحذر من السيول”.