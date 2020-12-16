لبنان | قتيل بطلق ناري داخل مقهى شعبي في العيرونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 08:15 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2020 8:06 مساءً

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن مقتل أ. حيدر من بلدة كفربنين ـ الضنية، داخل مقهى شعبي في محلة العيرونية، والتي تتبع إداريا لبلدية مجدليا ـ قضاء زغرتا، بعد إصابته بطلق ناري من رصاص عشوائي أطلقه مجهولون كانوا داخل سيارة. ونقل إلى المستشفى الحكومي في محلة القبة من أجل تلقي العلاج، لكنه سرعان ما فارق الحياة.

وعلى الأثر، طوق الجيش المكان، وتسود حالة من التوتر المنطقة.