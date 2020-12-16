لبنان | 60 سائق شاحنة عالقون على الحدود الشمالية منذ شهر

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60 سائق شاحنة عالقون على الحدود الشمالية منذ شهر
افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان 60 سائق شاحنة لبنانيا محملة بالرمول عالقون مع شاحناتهم عند الحدود اللبنانية – السورية الشمالية، بعدما دخلوا الاراضي السورية كالمعتاد منذ حوالى الشهر، واخذت منهم اوراقهم الثبوتية، وهم حاليا يعانون ظروفا مناخية صعبة.
ولفت السائقون الى انهم “يعانون اوضاعا مأسوية من نقص في الغذاء والادوية والاموال”، وناشدوا وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار والسلطات اللبنانية “التواصل مع الجهات المعنية السورية لاطلاق سراحنا مع شاحناتنا في أقص سرعة”.
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