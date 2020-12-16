- 1/2
- 2/2
رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس
صدر عن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس بيان، توجه في مستهله ب”الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث يعد وكعادته يفي، بادراجه قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك على جدول أعمال المجلس النيابي”.
وتوجه طليس بـ “الشكر إلى النواب والكتل النيابية للعمل والتصويت على مشروع القانون الذي ينصف ذوي الدخل المحدود ويشكل بارقة أمل لكل اللبنانين لاقرار قوانين تساعد على الخروج من هذه الظروف الصعبة”، وقال: مبارك للسائقين، مبارك للبنانيين، مبارك لكل طالب حق، مبارك لقطاع النقل البري الذي لن يألو جهدا ليحافظ على الحقوق، ونعاهدكم أن نمضي قدما للحصول على كامل حقوقنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | طليس: قانون الإعفاء من رسوم الميكانيك ادرج على جدول أعمال المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.