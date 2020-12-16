لبنان | الفرزلي: أرسلنا رسالة إلى صوان بانتظار جواب يتضمن ملف الشبهات الجدية

إيلي الفرزلي
أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي اننا “تبلغنا رسالة من القاضي صوان، ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني وحرصا منا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها”.
وقال الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة: “أرسلت هيئة مجلس النواب رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية ليبنى على الشيء مقتضاه”.
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