لبنان | عطل في الكهرباء اوقف محطة الضبية وتسبب بوقف التغدية بالمياه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن عطلا في الكهرباء أدى قبل اثنتي عشرة ساعة إلى قطع التيار عن محطة الضخ في الضبية، وتوقفها عن العمل وبالتالي قطع المياه عن المناطق التي تتغذى منها في ساحل المتن الشمالي والقسم الشمالي من بيروت ومنطقة برج أبو حيدر.

واعتذرت مؤسسة المياه من المشتركين، مؤكدة أنها تعمل على تصليح العطل لإعادة الكهرباء إلى المحطة بأقصى سرعة ممكنة، فتتمكن المحطة من معاودة ضخ المياه وتغذية المناطق بها.