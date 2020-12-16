لبنان | وزير الصحة يدعو للحذر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين وزير الصحة حمد حسن غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر قائلا: “كان انعكاس الإقفال إيجابياً حتى البارحة بنسبة ١٠٪ من مجموع الفحوصات وتأخير تسجيل الذروة أسبوعين ؛أما اليوم بعد مرور ١٠ أيام بدأت الإصابات ونسبتها بالإرتفاع مع الإشارة إلى بدء احتساب فحوصات مستضد Ag السريع وعليه علينا التنبه والحذر الشديدين خلال أسبوعي الأعياد.”

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