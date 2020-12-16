لبنان | تعميم لنعمة عن احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المحال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:16 مساءً - منذ 11 دقيقة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه تعميما يتعلق بموضوع احتساب القدرة الإستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال، وذلك “استنادا الى توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأوصى التعميم محال البيع بالتجزئة، والمصارف ومحال الصيرفة التقيد باحترام الحدود الإستيعابية في المساحات الداخلية لهذه المحال وتطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي للتخفيف من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك عبر التقيد بالتدابير والإجراءات التالية:

– تحديد الأماكن المغلقة وفقا لما ورد في قرار وزارة الداخلية والبلديات الأخير المتعلق بالإغلاق الجزئي.

– المحافظة على مسافة آمنة أقله متر ونصف بين الأشخاص في جميع المساحات المخصصة للعموم بالإضافة الى الحد من عدد الأشخاص المخولين الدخول الى الشركات والمؤسسات تجنبا للاكتظاظ.

– احتساب العدد الأقصى للزبائن المسموح بدخولهم وفقا لما يلي:

أ)‌ تحتسب القدرة الإستيعابية على أساس 9 أمتار من صالة العرض لكل شخص في المؤسسات التي تزيد مساحتها عن 18 مترا مربعا.

ب‌) ادخال المعلومات على الرابط الإلكتروني التالي: https://covidcapacity.net

ت) عند تنفيذ المطلوب في الفقرة “ب” أعلاه يتلقى المحل أو المؤسسة مستندا يحدد القدرة الإستيعابية القصوى له حيث يقتضي طباعته ووضعه في مكان ظاهر للزبائن عند مدخل المؤسسة أو المحل”.