لبنان | دولار السوق السوداء يدوس عتبة الـ8500… والانهيار الاقتصادي بات أمراً واقعاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2020 9:54 صباحًا

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً، إذ سجل 8500 ليرة للشراء و8450 ليرة للبيع.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 16/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وفي السياق، أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قرار ‏وقف الدعم نهاية السنة الحاليةسياسي أكثر مما هو تقني وما منأساس ‏قانونييلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ17 مليار ‏ونصف لأن كل الأموال الموجودة فيالاحتياطي هي من ودائعالناس.‏

وفي حديث الى “صوت كل لبنان” أوضح قزي أنالمسار السلبي ‏لناحية تعثر تشكيل الحكومةينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع ‏تعزيزالطلب عليه.‏

وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامرمرتبط بمدى جدية ‏الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا منقبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية ‏عنهم وتتحول للمصرف المركزي.‏

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود،يتزامن مع شحّ الدولار ‏وفقدان العملة المحليةأكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل ‏التضخم، ما جعل قرابة نصف السكانتحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 ‏أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقةالسياسية التي يتهمونها بالفساد‏والفشل فيإدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونهالخارجية، للمرة الأولى في ‏تاريخه. وأقرّت الحكومةنهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب‏لبنانعلى أساسها مساعدة من صندوق النقدالدولي. ويعقد مسؤولون ‏من الطرفين اجتماعاتمتلاحقة منذ الشهر الماضي.‏

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحاتفعليّة “لإعادة النظام ‏المالي والاقتصادي إلىالوضع السليم”.‏

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداًللنموذج السياسي، حيث ‏تعمل الزمر الفاسدةوالتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد‏الدولةوالممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفقالمصدر ذاته.‏