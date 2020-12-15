لبنان | كورونا في سجون لبنان.. بيان لقوى الأمن عن تفاصيل الإصابات الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:15 مساءً - منذ 40 دقيقة

صدر عـن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي إلى /575/ حالة من أصل العدد الإجمالي /622/ حالة إيجابية، من ضمنها حالة واحدة في سجن القاصرات، وذلك بعد إجراء /1901/ فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء، وإنّ جميع الحالات في نظارة قصر عدل بيروت تماثلت للشفاء.

في نظارة مخفر بعلبك، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص حالتَين إيجابيتَين.

في نظارة قصر عدل طرابلس، تبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين.

في سجن جبيل، وبعد اجراء فحوصات (PCR) تبين وجود /5/ حالات ايجابية.

في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقرّ. أمّا باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /237/ فقد تماثلوا للشفاء.

في نظارة فصيلة القبة، تبيّن وجود /3/ حالات إيجابية.

في نظارة فصيلة عرسال، تبيّن وجود حالة إيجابية واحدة.

في نظارة مخفر برج الملوك توجد حالة إيجابية واحدة.

في نظارات وحدة شرطة بيروت، لم يعد هناك حالات إيجابية، فيما شُفيت/7/ حالات.

أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) –خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة، وتبيّن وجود /7/ حالات إيجابية، فيما شُفيت/7/ حالات.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب “Facebook” العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.