لبنان | تخوّف كبير في عكار من رفع سعر قارورة الغاز بسبب نقص الكميّات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - منذ ساعة واحدة أزمة غاز في عكار تشهد محافظة عكار نقصا كبيرا في مادة الغاز المنزلي، حيث ان القسم الاكبر من شركات تعبئة الغاز اقفلت ابوابها امام المستهلكين، بحجة ان شركات التوزيع الكبرى لم تزودها بالاحتياجات المطلوبة، خصوصا ان الاهالي بأمس الحاجة الى تعبئة قوارير الغاز لديهم مع بدء موسم البرد للتدفئة والانارة والطهو، بحسب ما أوردت “الوطنية للإعلام”.

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