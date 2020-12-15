كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ دقيقة واحدة الدمار الذي خلفه انفجار المرفأ صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي : “تتداول بعض المواقع الإخبارية اللبنانية أخبارا تتعلق بمسار التحقيق في ملف مرفأ بيروت. يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن هذه الاخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا والهدف منها تضليل التحقيق. كما تتمنى هذه المديرية من المواقع الاخبارية عدم نشر أي أخبار قبل التأكد من صحتها”.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أمن الدولة تدحض الشائعات المتداولة عن تحقيق المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.