لبنان | فهمي: للتشدد بمنع اطلاق النار من قبل المواطنين ليلة رأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 36 دقيقة

ترأس وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي صباح اليوم اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، الذي خصص البحث لمناقشة الاجراءات الامنية التي ستتخذ لمناسبة الاعياد.

وطلب فهمي من الأجهزة الامنية تكثيف الجهد الإستعلامي وتحديث الخطط والاجراءات بما يتلاءم مع الوضع الحالي وتكثيف التنسيق بينها لمنع حصول أي خلل أمني، والتشدد بمنع اطلاق النار من قبل المواطنين خصوصا ليلة رأس السنة الجديدة لما يشكل من خطر على سلامتهم.

كما تم التطرق الى ارتفاع معدل بعض الجرائم كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل نتيجة تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر بهما لبنان، وطلب فهمي من الاجهزة الامنية تكثيف الجهود لمكافحتها.