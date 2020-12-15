لبنان | اخبار من “اللقاء الديمقراطي” الى النيابة العامة التمييزية بملف الكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعتين

تقدمت كتلة “اللقاء الديمقراطي” بإخبار امام النيابة العامة التمييزية بملف الكهرباء. وفي السياق قال النائب هادي ابو الحسن أمام قصر العدل “اننا نأتي الى القضاء الذي يجسد اخر حصون الدولة اللبنانية، ونحن نأتي كي نجدد الثقة فيه.

وأعلن عن تقديم اخبار بإسم اللقاء الديمقراطي للنيابة العامة التمييزية في ملف الكهرباء، وبناء على ما أثارته إدارة المناقصات مطالبين ان يتحوّل الاخبار الى تحقيق واذا تبين ان هناك ارتكابات لا بد من محاسبة المسؤولين”.

واضاف ابو الحسن: “سيبقى رهاننا على القضاة الذين ينصرون المظلوم وعلى قصر العدل، في الوقت الذي نرى فيه قصور اخرى تزداد ظلاما وتعم الظلمة فيها من خلال بعض المستشارين والورثاء المدللين، وما نراه اليوم من حالات تمرد على القضاء هو بسبب التدخل السياسي، والمطلوب اقرار قانون استقلالية القضاء”.

يذكر أن اللقاء الديموقراطي عقد مؤتمرا في مجلس النواب، حيث أشار أبو الحسن أنه في تاريخ 19/11/2020 “خرج موظف نزيه وشريف في الإدارة اللبنانية وهو مدير إدارة المناقصات الدكتور جان العلية في مؤتمر صحافي برد على إتهامات خطيرة سيقت في حقه، وقال في هذا المؤتمر كلاما خطيرا وكبيرا. وانتظرنا منذ ذلك الوقت حتى اليوم، ظننا أن بعض القضاء سيتحرك بإعتبار هذا الكلام يشكل إخبارا يجب متابعته وملاحقته لكن للأسف إن بعض القضاء يتلهى في مكان ما في إختلاق الملفات وإختلاق الإفتراءات”.

وأضاف: “أين كانت هيئة القضايا؟ ويا لها من مفارقة أن نرى البعض اليوم يخرجون الملفات من الأقبية المظلمة فيما نحن نأتي إلى هنا تحت قبة هذا البرلمان وفي دائرة الضوء لنسلط الضوء على ملف أساسي وحيوي ودقيق له علاقة بالفساد والإرتكابات التي تطال الدولة، ويا لها من مفارقة أن يختار البعض فبركة الملفات في المطبخ الأسود فيما نحن نحضر الى المطبخ التشريعي والى المطبخ الرقابي في مجلس النواب لنضع الأمور في عهدة اللبنانيين وبعهدة الإعلام وبعهدة الرأي العام اللبناني”.