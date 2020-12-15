لبنان | إحباط عملية ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة في دير الزهراني

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توقيف
تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف س. ع. (مواليد العام 2000، فلسطيني) بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة من فئة دولار أميركي في محلة دير الزهراني- على متن سيارة مستأجرة نوع “كيا سيراتو”.
بتفتيشه والسيارة، عثر على /64،200/ دولار أميركي مزيفة، /44،120،000/ ليرة لبنانية، /450/ دولارا أميركيا صحيحة، ومسدس حربي. وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“في إطار ملاحقة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لأفراد عصابات ترويج العملات المزيفة وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية.
وبنتيجة الأوامر المعطاة، تم تحديد هوية أحد المروجين، ويدعى:
-س. ع. (مواليد العام 2000، فلسطيني)
بتاريخ 12-12-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه -بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج عملة مزيفة من فئة دولار أميركي في محلة دير الزهراني- على متن سيارة مستأجرة نوع “كيا سيراتو”.
بتفتيشه والسيارة، عثر على /64،200/ دولار أميركي مزيفة، /44،120،000/ ليرة لبنانية، /450/ دولارا أميركيا صحيحة، ومسدس حربي.
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج العملة، كما اعترف انه استحصل على المبلغ المزيف الذي ضبط بحوزته من البقاع لقاء مبلغ /10،000/ دولار أميركي صحيح، وأنه كان ينوي شراء المزيد بالمبلغ المضبوط بالليرة اللبنانية.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء”.
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