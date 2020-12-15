لبنان | المنخفض الجوي يستمر لغاية الخميس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ 10 دقائق

ما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي ممطر يترافق مع رياح قوية وعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وانخفاض بدرجات الحرارة. ويستمر تأثيره لغاية يوم الخميس المقبل ليعود وينكفئ يوم الجمعة.

طقس اليوم الثلاثاء على الشكل التالي:

1- الحرارة ساحلاً بين 14 و19 درجة، بقاعا بين 5 و12 درجة وعلى الـ 1000م بين 7 و11 درجة

2- الجو: غائم وممطر احيانا مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على 1900م

3- الرياح جنوبية الى جنوبية غربية قوية تنشط احيانا 50كم/س

4- الرطوبة السطحية ساحلا 85٪؜

5- الضغط الجوي 1009 hpa

6- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً مع تشكل الضباب

7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاربعاء: غير مستقر مع امطار رعدية غزيرة احيانا وتتساقط حبات البرد والثلوج على 1900م وتنخفض الحرارة وتتراوح ساحلا بين 13 و19 درجة، بقاعاً بين 6 و14 درجة وعلى الـ 1000م بين 6و12 درجة الرياح جنوبية قوية 60كم/س.

الخميس: متقلب مع امطار محلية احيانا والحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين 13 و19 درجة، بقاعاً بين 6 و14 درجة وعلى الـ 1000م بين 6 و12 درجة الرياح شمالية معتدلة.