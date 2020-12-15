لبنان | البنك الدولي: لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

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لبنان
جدّد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جها موقف البنك بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بعد انفجار المرفأ، محذرًا من العواقب التي قد يتعرض لها اللبنانيون إذا لم تُشكل الحكومة.
وفي حديث لبرنامج “عشرين 30” عبر الـLBCI، دعا ساروج كومار جها الطبقة السياسية إلى تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن واليوم قبل الغد.
وأكّد أنّ تمويل الحاجات الأساسية للشعب اللبناني مستمر على عكس تمويل إعادة الاعمار المشروط بالإصلاحات.
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