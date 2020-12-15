لبنان | بالصورة – إحراق خيمة الثوار في صور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 52 دقيقة صورة من ثورة لبنان أخمد عناصر الدفاع المدني مساء اليوم الإثنين حريقاً افتعله عدد من الشبان أقدموا على إحراق خيمة الثوار. أقدم مجهولون على إحراق خيمة ثوار ساحة العلم في صور ولاذوا بالفرار. وفي حين عمل الدفاع المدني على إخماد الحريق، حضرت على الفور القوى الامنية والجيش إلى المكان.

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