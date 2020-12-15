- 1/2
- 2/2
كورونا في لبنان - تعبيرية
عثر مساء اليوم الإثنين فوج إطفاء بيروت على مارتا سلامة مفقودة منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا بعدما تاهت عن منزلها، وتعاني من فقدان جزئي للذاكرة، وقد استطاع العناصر معرفة أن مكان سكنها في منطقة الجديدة.
وأفادت “دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت” في بيان، بأنه “خلال قيام فرقة من فوج اطفاء بيروت بإحدى المهام الموكلة اليها في منطقة الكرنتينا، لفت انتباههم وجود سيدة في العقد السابع من العمر في حالة يرثى لها، وقد تعرضت لزخات المطر وحبات البرد المتساقطة بغزارة، وهي تعاني من حالة إرهاق شديدة.
وفورا تم نقلها الى داخل مبنى قيادة الفوج في منطقة الكرنتينا، وتقديم المساعدة السريعة واللازمة لها، حيث تبين أنها مارتا سلامة مفقودة منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا بعدما تاهت عن منزلها، وتعاني من فقدان جزئي للذاكرة، وقد استطاع العناصر معرفة أن مكان سكنها في منطقة الجديدة.
وفورا وبناء لتوجيهات محافظ بيروت مروان عبود، تم اصطحاب السيدة الى منطقة الاتحاد – الجديدة، وبعد عدة محاولات للبحث عن منزلها، نجح العناصر في الوصول اليه وتسليمها الى ابنتها ماري سلامة، لتغادر الفرقة المكان بعد الاطمئنان أن السيدة أصبحت بين أهلها وبصحة جيدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | العثور على مارتا سلامة في الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.