لبنان | تعميم صورة المفقود نوري حسين عواد في عكار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

– نوري حسين عواد (مواليد عام 1969، سوري)

الذي خرج من منزله الكائن في بلدة الكواشرة/عكّار، بتاريخ 13-12-2020 الى جهةٍ مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه. علماً أنه مصاب بجلطة دماغية خفيفة أثّرت على ذاكرته.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 350001-06 -للإدلاء بما لديهم من معلومات.