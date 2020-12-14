لبنان | لا حكومة على المدى المنظور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 7:48 مساءً

اكد مصدر وزاري متابع ان لا حكومة على المدى المنظور، مشيرا الى ان التشنج زاد حدة على خلفية الاستدعاءات القضائية، لا سيما بعد ردة فعل تيار المستقبل والمرجعيات السنية على المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي فادي صوان، هذا اضافة لتبادل الرسائل والكتب بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير السابق سليم جريصاتي، ثم في وقت لاحق الرد من قبل رئاسة الجمهورية على المغالطات الامر االذي زاد من جو الانقسام الحاصل في البلد.

وفي هذا الاطار، توقع المصدر ان تحصل في الساعات القليلة المقبلة اتصالات ووساطات في محاولة لرأب الصدع واخراج البلد من حال الانقسام الخطر، لكن هذه المحاولات لن تؤدي الى تحريك الملف الحكومي، بل لتهدئة الاجواء بما يحول دون الانتقال من الانقسام السياسي الى توتر امني، لا سيما على وقع تحرك الاتحاد العمالي الاربعاء المقبل، معروف ان تحرك هذا الاتحاد دائما مسيس.

وختم: الاضراب الاربعاء هو رد من رئيس مجلس النواب نبيه بري على الرئيس ميشال عون في الملفات السياسية والقضائية!.