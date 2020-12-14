لبنان | المعهد الفرنسي: صندوق طوارئ لمساعدة الأعمال السينمائية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ 9 دقائق

وزع المعهد الفرنسي في بيروت بيانا، للمركز الوطني للسينما الفرنسي، أعلن فيه “انشاء صندوق طوارئ لتخصيص مساعدات استثنائية للأعمال السينمائية اللبنانية من تطوير وتصوير وإنتاج افلام، على أن يستفيد منه نحو 17 مشروعا سينمائيا لبنانيا”.

وأوضح المركز أن “الانفجار المزدوج الذي ضرب ميناء بيروت في 4 آب، سبب أضرارا جسيمة في الأحياء التاريخية للمدينة، تجاوزت قيمتها المليار دولار في القطاع الثقافي وحده، وتوقف العديد من الشركات في قطاع الأفلام المسموعة والمرئيات اللبنانية، مما اضطر إلى وقف التصوير وأعمال ما بعد الإنتاج، فأصيبت جميع الأنشطة السينمائية والمسموعة والمرئية بالشلل”، معلنا “إنشاء صندوق طوارئ للبنان بهدف تخصيص مساعدات استثنائية للأعمال السينمائية طويلة الأمد بما في ذلك تطوير أو تصوير أو إنتاج فيلم”.

ولفت الى أن “اللجنة الفرنسية اللبنانية المسؤولة عن اختيار المشاريع اجتمعت في 10 كانون الأول، وسيستفيد 17 مشروعا سينمائيا من هذا الصندوق الذي سيساعد في دعم استئناف الإنتاج وما بعد الإنتاج لهذه الأعمال، في ظل أفضل الظروف الممكنة.

وزارة الصحة: تسجيل 1093 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاةوأشارت رئيسة اللجنة آن دومينيك توسان الى أن اللجنة أعجبت بغنى المشاريع المقدمة والتي هي دليل صمود السينما اللبنانية في اوضاع كارثية. إن شهادة المنتجين والمخرجين، وآمالهم وقوتهم، وإيمانهم بقوة السينما أكدت لنا الضرورة المطلقة لمساعدة هذا القطاع على التعافي”.

وقال رئيس المركز الوطني للسينما دومينيك بوتونات: “المركز سيكون إلى جانب الصناعة بأكملها وجميع الممثلين العاملين في الصناعة السينمائية والسمعية البصرية في لبنان. وصندوق الطوارىء هذا أتى بمثابة استجابة أولى فورية، لكننا سنلتزم على المدى الطويل الى جانب المهنيين اللبنانيين. وسيستمر هذا الالتزام في عام 2021، مع زيادة الفرص للمواهب اللبنانية الشابة للاقامة في فرنسا من اجل الكتابة والمشاركة في اجتماعات في فرنسا. ومن المتوقع تقديم دعم للقطاع والمساعدة في هيكلته، وستنظم العديد من النشاطات المدعومة من المركز من أجل تمكين المهنيين اللبنانيين من التعافي”.

وذكر البيان أن “اللجنة الفرنسية اللبنانية تضم: دومينيك توسان رئيسة والأعضاء السيدات والسادة: أنطوان خليفة، كريستوف ليبارك، هانيا مروي، ديفيد ثيون، ميشيل تيان وريبيكا زلوتوفسكي”.

وأشار الى أنه “تم في اجتماع 10 كانون الأول الحالي، دعم 17 مشروعا تتضمن: 3 مشاريع قيد التطوير، 8 في مرحلة ما بعد الإنتاج، 10 أفلام وثائقية و7 روايات من الأدب القصصي الخيالي، 10 مشاريع بقيادة مديرات و7 مشاريع بقيادة مدراء، اضافة الى دعم 15 شركة إنتاج”.