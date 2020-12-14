لبنان | وزير الزراعة بحضور ممثل (الفاو): الأمن الغذائي مهدد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

ناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى الجميع “تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والمخاطر الداهمة على الأمن الغذائي التي باتت تهدد لقمة عيش اللبنانيين”، لافتا الى أن “ترف مضيعة الوقت لم يعد متاحا لأحد في ظل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي تنذر بأزمة قد تطول”.

وشدد على “ضرورة العمل بجد لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الزراعية عبر البرامج والمشاريع لتوفير التمويل اللازم لها من الجهات الدولية المانحة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الانتاج”، وقال: “الفرصة المتاحة اليوم رغم الصعوبات يجب ان نستثمرها لزيادة الانتاج الزراعي وتطوير البنية التحتية الزراعية”.

كلام مرتضى جاء خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا للاستراتيجية الزراعية، بحضور ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) الدكتور موريس سعادة، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابو زيد، الهيئة الادارية للمشروع الاخضر، مدير محطة تل عمارة في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ايهاب جمعة ورؤساء الوحدات في وزارة الزراعة