لبنان | سلسلة استقبالات لوزير الخارجية والمغتربين “شربل وهبه”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة الوزير وهبه وحمد بن سيف الهمامي استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه ممثلة المفوضية العليا للاجئين في لبنان ميراي جيرار في زيارة وداعية. كما التقى وهبه مدير مكتب الاونيسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية وممثل الاونيسكو في لبنان حمد بن سيف الهمامي في زيارة وداعية. واستقبل الوزير وهبه سفير بريطانيا كريس رامبلنغ في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

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