- 1/2
- 2/2
تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 41 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل:
زغرتا:8
كفردلاقوس:7
رشعين:3
ارده: 4
حرف ارده: 1
مجدليا: 2
الشويليت: 2
عشاش: 3
كفرصغاب: 2
كفرزينا: 2
كفرياشيت: 2
عربة قزحيا: 1
مرياطة: 1
اصنون: 1
داريا: 1
قره باش: 1
وجددت الخلية تأكيدها مع تزايد اعداد المصابين بشكل مقلق، “تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.
كما شددت على المصابين والمخالطين لهم، “وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية زغرتا: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.