- 1/3
- 2/3
- 3/3
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 1:55 مساءً
توتر في عكار
أصيب ثلاثة اشخاص باطلاق نار من سلاح حربي باتجاه احد المقاهي في بلدة حرار- عكار من قبل مجهولين يستقلون سيارة معروفة الاوصاف، وتم نقلهم الى مستشفى الحبتور في البلدة، وأحدهم حالته حرجة.
وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها وتعقباتها لكشف هوية الفاعلين ومسببات الحادثة وخلفياتها.
وساد حال من القلق العام في البلدة والبلدات المجاورة.
وفي وقت لاحق افيد عن وفاة الشاب احمد كساب متاثرا بجراحه في مستشفى الحبتور حرار.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توتر في عكار.. قتيل و جرحى باطلاق نار على أحد المقاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.