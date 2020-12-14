لبنان | توتر في عكار.. قتيل و جرحى باطلاق نار على أحد المقاهي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 02:15 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 1:55 مساءً

أصيب ثلاثة اشخاص باطلاق نار من سلاح حربي باتجاه احد المقاهي في بلدة حرار- عكار من قبل مجهولين يستقلون سيارة معروفة الاوصاف، وتم نقلهم الى مستشفى الحبتور في البلدة، وأحدهم حالته حرجة.

وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها وتعقباتها لكشف هوية الفاعلين ومسببات الحادثة وخلفياتها.

وساد حال من القلق العام في البلدة والبلدات المجاورة.

وفي وقت لاحق افيد عن وفاة الشاب احمد كساب متاثرا بجراحه في مستشفى الحبتور حرار.