لبنان | دياب لن يستقبل القاضي صوّان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشارت مصادر السراي الحكومي للـ LBCI أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ملتزم بالبيان الذي صدر عنه الأسبوع الماضي ما يعني حكماً انه لن يستقبل القاضي صوان.

توازيا أضافت المصادر أن دياب سيحضر الى السراي لأن لديه جدول لكن هذا لا يعني انه سيستقبل القاضي صوان.