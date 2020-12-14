لبنان | طقس بارد وممطر… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 8 دقائق

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ماطرا وعاصفا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءً من مساء اليوم الاثنين مع وصول المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب اليونان.

وتوقعت ان يكون طقس اليومخ غائم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحاً و التي تكون فوق معدلاتها الموسمية حيث تعود لتنخفض بشكل سريع و ملحوظ ابتداء من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي فتتساقط الامطار و تشتد غزارتها مساء و تكون مترافقة مع عواصف رعدية و رياح شديدة (٧٠كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الشمالية و نحذرايضاً من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ١٦٠٠متر .

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وتساقط امطار تشتد غزارتها مساء و تكون مترافقة مع عواصف رعدية و رياح شديدة (٦٠كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الجنوبية مساء و نحذرايضا من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ١٥٠٠ متر .

الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تشكل السيول على الطرقات مترافقة مع تساقط حبات البرد و عواصف رعدية و رياح ناشط تشتد احيانا و نحدرايضا من تتطاير لوحات الاعلان على الطرقات. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن ١٥٠٠ متر . تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول مساء الى غائم جزئيا.

الخميس: قليل الغوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية.