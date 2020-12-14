لبنان | حسن خليل: الحلّ للأزمة لم يعد تقنياً.. game over

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 43 دقيقة

اكد المحلل الاقتصادي حسن خليل ان 80 بالمئة من الودائع بالدولار، وتقنيا الحديث بالحلول انتهى، فالحلّ لم يعد تقنيا.. game over.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي”: “اما ان يتم نسف النظام القائم ليس بالمفهوم الدستوري بل بالممارسة ونظام المحاصصة أو ان نتجه الى فوضى تضع لبنان في خطر وجودي.”

واشار خليل الى انه لا يأتي اتحاد عمالي عام الا ويكون آتيا بدعم سياسي سائلا: “لماذا لم نسمع من سنوات 3 و4 السؤال القائل: اين اموال الضمان الاجتماعي؟”.

وسأل خليل: “ما الفائدة من اقرار اي قانون إن كان النواب يشتكون مثلهم مثل المواطنين؟ ليس هناك كتل نيابية بل رئاسات احزاب والزعامات الروحية معيّنة من قبل الزعامات الطائفية وهذه الاحزاب ساهمت بافشال الدولة”.

واعتبر خليل ان قمّة النظام العنصري هي أن زعماء الطوائف يقرّرون من سيكون في الحكومة، قائلا: “لا أحزاب في لبنان، بل 5 6 يدعون تمثيل الطوائف”. وسأل: “لماذا لا يسمي النواب المسؤولون بأسمائهم؟ فكل الاحزاب موجودون في المجلس النيابي وان كانوا منذ التسعينات في السلطة ويشتكون كنواب، فأنا كمواطن لمن اشتكي؟”.

ورأى خليل ان الشعب اللبناني مخطوف من ناس يعتبرون أن للاجندة الاقليمية اولوية على الاجندة الداخلية واحزاب أخرى يقبلون شرط تحقيق مصالحهم الخاصة بالاجندة الداخلية.

وردّا على سؤال عمّا اذا كان سينسحب من الشأن العام، قال: “الشعب اللبناني تعرض لجريمة انفجار المرفأ وتعرض لأكبر عملية سرقة تاريخية ولم ينزل الى الشارع، سنجلس ونتفرّج بعد اليوم.”

وقال خليل: “اكبر عملية “بونزي” في تاريخ العالم! اكبر سرقة لشعب بكامله! على الأقل يجب الاعتراض على الاقلّ يجب على الشعب أن ينزل الى الشارع”.