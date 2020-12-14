لبنان | عراجي: كان بالحريّ على القاضي صوان التوجه للقصر الجمهوري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان القضاء في لبنان مسيّس ولا استقلالية لديه قائلا: “بعض القضاة ليسوا بقضاة”.

وأشار عراجي في حديث لـ”صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى “اننا لسنا مع العدالة المجتزأة وما حصل عدالة استنسابية وهناك من يحاول أن يصوّر الأمر على أن الطائفة السنية ضد العدالة”، قائلا: “كان بالحريّ على قاضي التحقيق العدلي فادي صوان التوجه للقصر الجمهوري”.

وسأل عراجي: “ماذا يعني الادعاء على موقع معيّن؟ في شخص اسمو جبران باسيل بدو يخرّب البلد، فمن أوقف التشكيلات القضائية؟ ومن يؤخّر تشكيل الحكومة؟”.

وفي موضوع وقف الدعم عن الدواء شدد عراجي على ان هناك احتمالات لرفع الدعم عن الادوية over the counterولكن مع الاستمرار بدعم الأدوية المحليّة المماثلة أما ادوية أخرى فيتمّ دعمها على 3900 ليرة، وبالنسبة لأدوية الامراض المزمنة فلا يتمّ رفع الدعم عنها.

وقال: “أحاول أن أكون أقوى من كارتيلات الأدوية وسأكسرها لأن الناس اليوم تقف معي في هذا الاطار، وهناك بعض مستوردي الادوية ربحوا مليارات الدولارات خلال سنوات، وبعض شركات الادوية وراءها سياسيون، وهناك دواء brand كان سعره 40 الف ليرة بشحطة قلم بات سعره 18 الف ليرة”.

وسأل:”عندما أقرّوا الدعم هل استشارونا؟ بعض الادوية لها في لبنان 18 جينيريك”. وأعلن انه اذا ان رفع الدعم عن الدواء فستنهار كلّ المؤسسات الضامنة، ولن نسمح بارتفاع سعر الدواء والا تنهار البلاد.

وكشف عراجي عن كلّ العمال الذين تحوّلوا الى البطالة باتوا على عاتق وزارة الصحة وذلك ينهك الوزارة.

وفي موضوع فيروس كورونا كشف عراجي أن لبنان متجه الى ارتفاع حاد في حالات كورونا، داعيا الى التنبّه في فترة الأعياد وتطبيق الارشادات الوقائية وعدم تنظيم المناسبات الاجتماعية في المنازل او غيرها.

وعن الحكومة قال عراجي: ” هناك طريقة ممنهجة يتم اعتمادها لتدمير البلاد وهناك ناس لديها مصلحة في تدمير البلاد والكيان اللبناني مهدد”.

وتابع: “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يعرقل الحكومة”.

وأكد عراجي أن “لا دعم من البنك الدولي من دون حكومة أو اصلاحات”. وردا على كلام النائب زياد اسود حول الحكومة قال: ” ليس الزميل زياد أسود من يقرّر من رئيس الحكومة بل مجلس النواب هو الذي يقرر الأمر”.