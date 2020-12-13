آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 10:00 مساءً
توتر في "صور" نتيجة انفجارين وقعا في المدينة
أفادت معلومات عن وقوع انفجارين قبل قليل في مدينة صور حيث سمع دوي انفجار ترددت اصداؤهما بشكل واضح في ارجاء المدينة ، ترافق ذلك مع اصوات لسيارات اسعاف هرعت على اثر سماع الصوت”.
وفي المعلومات الأولية ان “مجهولا قام بإلقاء قنبلة صوتيه على الشارع البحري الشمالي في المدينة ( محيط شارع السنغال ). وبعد حوالي عشر دقائق من الانفجار الاول سمع دوي ثاني ايضاً ترددت ارجاؤه في المدينة وتنفذ مخابرات الجيش اللبناني حاليا والقوى الامنية عملية انتشار ومداهمة لمعرفة ما يحدث”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو.. توتر في “صور” نتيجة انفجارين وقعا في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.