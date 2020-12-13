لبنان | بالفيديو.. توتر في “صور” نتيجة انفجارين وقعا في المدينة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 10:00 مساءً

أفادت معلومات عن وقوع انفجارين قبل قليل في مدينة صور حيث سمع دوي انفجار ترددت اصداؤهما بشكل واضح في ارجاء المدينة ، ترافق ذلك مع اصوات لسيارات اسعاف هرعت على اثر سماع الصوت”.

وفي المعلومات الأولية ان “مجهولا قام بإلقاء قنبلة صوتيه على الشارع البحري الشمالي في المدينة ( محيط شارع السنغال ). وبعد حوالي عشر دقائق من الانفجار الاول سمع دوي ثاني ايضاً ترددت ارجاؤه في المدينة وتنفذ مخابرات الجيش اللبناني حاليا والقوى الامنية عملية انتشار ومداهمة لمعرفة ما يحدث”.