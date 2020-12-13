لبنان | عقل: في حال تنحى صوان عن قضية المرفأ تعود المسؤولية لوزيرة العدل ومجلس القضاء الاعلى

وديع عقل
اشار عضو المجلس السياسي في “التيار الوطني الحر” المحامي وديع عقل، في حديث تلفزيوني، الى انه “في حال تنحى المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن قضية انفجار المرفأ ستعود المسؤولية الى وزيرة العدل ومجلس القضاء الاعلى”.
ولفت عقل الى ان “التحقيق في المرفأ ينقسم الى قسمين الاول له علاقة بالاهمال ويتحمل مسؤولية هذا الامر، عدد من الوزراء والسياسيين، والقضاء وغيرهم، لانهم لم يعملوا على ازالة هذه الامواد المتفجرة، وبإمكان المحقق ان يتوسع بالتحقيق، والشق الثاني هو جنائي فلا بد من معرفة من اتى بهذه المواد ولماذا، ومن فجرها”؟.
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