كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 5 دقائق كورونا لبنان اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1275 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 146520. كما تم تسجيل 10 حالات وفاة. وجاء في التقرير:

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل 1275 إصابة بفيروس كورونا …وهذا عدد الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.