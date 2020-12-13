لبنان | إطلاق نار وقذائف صاروخية في راس العين في بعلبك

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 5:11 مساءً
اشتباك بين عائلتين في بعلبك- ارشيف
طور إشكال فردي بين أفراد من آل س. وآخرين من آل ي. إلى تبادل إطلاق نار وقذائف صاروخية في محلة راس العين في بعلبك، من دون وقوع إصابات، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وحضرت إلى المحلة دورية من الجيش، والعمل جار لتوقيف مطلقي النار.
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