لبنان | إطلاق نار وقذائف صاروخية في راس العين في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:14 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 5:11 مساءً

طور إشكال فردي بين أفراد من آل س. وآخرين من آل ي. إلى تبادل إطلاق نار وقذائف صاروخية في محلة راس العين في بعلبك، من دون وقوع إصابات، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وحضرت إلى المحلة دورية من الجيش، والعمل جار لتوقيف مطلقي النار.