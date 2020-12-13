لبنان | تعميم صورة قاصر مفقود … هل تعرفون عنه شيئا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:14 مساءً - منذ 3 دقائق

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: جهاد بدر رجب (مواليد عام 2005، لبناني) الذي غادر منزل ذويه الكائن في محلة القبة، بتاريخ 12/12/2020، ولم يعد حتى تاريخه.

ودعت المديرية في بيان المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.