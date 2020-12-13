لبنان | حنكش للقاضي صوان: أكمل لإحقاق الحق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:14 مساءً - منذ ساعة واحدة حنكش غرّد النائب المستقيل الياس حنكش عبر “تويتر”، تعليقاً على الهجوم على المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وكتب: “الفجور والهجوم الذي نراه اليوم على قاضٍ يحكم “بإسم الشعب اللبناني” مرفوض وغير مبرر! رجال الدولة يكون سقفهم القانون ولا يتلطون وراء حصانات، مقامات وخطوط حمر! لا لست وحدك أيها القاضي، الشعب معك… أكمل لإحقاق الحق في انفجار مرفأ بيروت”.

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