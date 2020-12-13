لبنان | العثور على جثة شاب في الشوف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 05:14 مساءً - منذ ساعة واحدة العثور على جثة شاب أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه عثر في خراج بلدة مزرعة الشوف، على المواطن (م. ز.) من بلدة شحيم، جثة هامدة في حقول الزيتون، وبجانبه رسالة وعبوة مياه صغيرة وبداخلها مادة سائلة، وعلى الاثر تم إبلاغ القوى الامنية والبلدية، التي حضرت، وفرضت طوقا أمنيا حول المكان، في انتظار حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، لمعرفة ملابسات الوفاة.

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