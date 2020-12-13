لبنان | تعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 03:14 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 1:54 مساءً كورونا في لبنان - تعبيرية صدر عن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بيان يتعلّق بتعديل التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا. التفاصيل في الصّور المرفقة:

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