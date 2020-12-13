لبنان | العثور على عاملة بنغالية مشنوقة في صربا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 10 دقائق مشنقة وجدت فجر اليوم العاملة البنغالية تيلا أكتار في العقد الرابع من العمر، مشنوقة بواسطة حبل داخل غرفة سكنها في محلة صربا كسروان، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية وعناصر فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.

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