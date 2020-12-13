لبنان | فطر سام… تحذير من “الصحة” إلى المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 26 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيانٍ، أنّها “سجّلت في الساعات الأخيرة حالات تسمم متعددة بسبب تناول أنواع سامة من الفطر البري، ما تسبب بمضاعفات صحية خطرة تطلبت نقلها إلى المستشفيات”.

وطلبت الوزارة عدم تناول الفطر البري الذي يكثر تواجده في هذا الوقت من السنة ويحتاج تمييز النوع السام من عدمه، فالعديد من حالات الوفاة حصلت بسبب تناول أنواع سامة من الفطر.