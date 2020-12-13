وزارة الصحة العامة
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيانٍ، أنّها “سجّلت في الساعات الأخيرة حالات تسمم متعددة بسبب تناول أنواع سامة من الفطر البري، ما تسبب بمضاعفات صحية خطرة تطلبت نقلها إلى المستشفيات”.
وطلبت الوزارة عدم تناول الفطر البري الذي يكثر تواجده في هذا الوقت من السنة ويحتاج تمييز النوع السام من عدمه، فالعديد من حالات الوفاة حصلت بسبب تناول أنواع سامة من الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فطر سام… تحذير من “الصحة” إلى المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.