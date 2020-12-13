لبنان | هل سيتحوّل الطقس إلى عاصف؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 48 دقيقة

يتأثر لبنان بمنخفض جوي بدءا من بعد ظهر يوم غد الاثنين يتوجه نحو المنطقة من فوق ايطاليا ثم اليونان ثم الحوض الشرقي للمتوسط ويترافق مع امطار غزيرة احياناً رياح وانخفاض الحرارة ويستمر لغاية منتصف الاسبوع.

تتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٥ درجة، بقاعا بين ٥ و ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٩ درجة، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال ضئيل لتساقط امطار خفيف محلية بعد الظهر خاصة جبلاً وفي الداخل، أما الرياح شرقية، و الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠٪؜، والبحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الاثنين: يتحول الطقس تدريجياً الى غير مستقر وتبدأ الامطار الرعدية بالتساقط بعد الظهر لتكون غزيرة احيانا وتتساقط الثلوج مؤخرا ليلا على ١٩٠٠م الى ٢٠٠٠م وتترافق مع اشتداد بسرعة الرياح ٥٠كم-٧٠كم/س، فيما الحرارة تبقى فوق معدلاتها نهارا لتنخفض بعد الظهر وفي الليل وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٤ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ٧ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ٢٠ درجة.

الثلاثاء: طقس غير مستقر مع امطار رعدية غزيرة احيانا خاصة بعد الظهر وتتساقط الثلوج ١٩٠٠م الى ٢٠٠٠م الحرارة وتنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٣ و ١٩ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة الرياح جنوبية تنشط احياناً.