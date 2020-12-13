لبنان | توقيف شخص قتل اثنين في دير عمار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين توقيف صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ح.ج) في منطقة وادي خالد أثناء محاولته الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية، بعدما أقدم على قتل شخصين وجرح آخر بإطلاق النار عليهم على خلفية إشكال عائلي وقع في منطقة دير عمار – المنية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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